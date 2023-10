Suzanne Somers, l’attrice di “Tre Cuori in affitto” e “Una bionda per papà” è morta a 76 anni

E’ morta l’attrice Suzanne Somers. Somers, a cui 23 anni fa era stato diagnosticato un tumore al seno, aveva 76 anni. Si è spenta nella sua casa di Palm Springs, in California.

E’ morta Suzanne Somers di Tre Cuori in affitto

L’attrice è stata protagonista di Tre Cuori in affitto (Three’s Company), una sitcom di enorme successo tra il 1977 e il 1984. Somers interpretava Chrissy, conquilina di Jack Tripper e Janet Wood, interpretati da John Ritter e Joyce DeWitt. Negli anni ’90, l’attrice è stata protagonista di un’altra sitcom, Una bionda per papà (Step by Step) con Patrick Duffy.

Era il sogno di tanti adolescenti degli anni ottanta e novanta. A dare la notizia è stata la famiglia, il marito Alan Hamel e il figlio Bruce, in un lungo e triste post sui social.