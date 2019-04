ROMA – Taylor Mega è rimasta molto colpita dalla sorpresa che una sua fan le ha riservato su Instagram. La ragazza ha postato un cartellone con un collage di foto realizzato per un progetto scolastico, con l’obiettivo di far vedere come ci si approcci diversamente sul web nei confronti di una donna piuttosto che di un uomo. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha replicato sostenendola: “La libertà delle donne viene calpestata”.

La Mega tra le sue stories di Instagram rilancia la foto della sua fan, che rivendica la libertà delle donne di postare sui social network senza essere insultate come “poco di buono”. L’ex naufraga ha pubblicato il cartellone che la ritrae e ha commentato: “Questo cartellone è quanto di più bello potessi vedere per ben 2 motivi. È il messaggio che cerco sempre di far arrivare a chi mi segue. La figura dell’uomo e quella della donna deve essere paritaria. La libertà di noi donne viene calpestata ogni volta che accettiamo di comportarci come vogliamo invece di essere naturali”. (Instagram)