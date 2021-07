Temptation Island: Jessica e Alessandro, com’è finita tra i due fidanzati? Il falò di confronto

A Temptation Island è naufragata, nel peggior modo possibile, la storia tra Jessica e Alessandro. I due, infatti, dopo il cosiddetto falò di confronto, hanno scelto di lasciare il programma da single. Ma non è finita qui. Jessica e Alessandro, infatti, hanno anche deciso di andarsene accompagnati dai rispettivi tentatori.

Temptation Island: cosa si sono detti Jessica e Alessandro al falò di confronto

Ma cosa si sono detti i due durante il falò di confronto? “La nostra vita sessuale è sparita, non mi tocca da una vita” ha detto Alessandro. Parole a cui Jessica ha risposto incolpando il ragazzo a sua volta e sottolineando come lui non abbia mai fatto un passo nei suoi confronti.

“Lui – le parole di Jessica – non mi ha mai amato e lo conosco bene, di questa tizia con cui ha fatto il cretino non gliene frega niente. Dopo tutto questo tempo capisco che una bella donna possa stuzzicarlo, ma si capisce che non è interessato”.

“Io – la replica di Alessandro – ho il coraggio di dirle le cose, quella ragazza lì la ringrazio mi ha aperto gli occhi, io me la vado a prendere”.

Temptation Island: l’ultima puntata

Tutto finito? Così sembra. Per la certezza assoluta però bisognerà aspettare l’ultima puntata quando il conduttore Filippo Bisciglia ci mostrerà com’è andata a finire tra le coppie un mese dopo la chiusura del reality.