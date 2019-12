ROMA – Terribile lutto per Luigi Mastroianni che ha appena perso due amici di Palagonia, il suo paese natale in Sicilia. Ad annunciarlo su Instagram è stato lo stesso ex tronista di Uomini e Donne che è stato colpito dalle due tragedie a distanza di poche ore l’una dall’altra.

“Io vengo da Palagonia – ha spiegato Mastroianni – un paese in provincia di Catania. Dico che sono di Catania, ma in realtà sono un ragazzo di paese. Spesso dico Catania per semplificare il tutto. Sono venuto a conoscenza che oggi, a distanza di otto ore, sono morti due miei concittadini, due miei amici, diciamo persone che conosco. Essendo di zona conosco tutti…”.

Due morti che lo hanno colpito nel profondo: “Sono morti un ragazzo di 17 anni e uno di 22 – ha proseguito – Uno è morto stanotte sbattendo contro un muro con la macchina con degli amici al rientro da un locale. E l’altro è morto oggi pomeriggio mentre faceva un giro in moto o in motorino. Mi fa rabbia, mi fa rabbia perché ci sta tutto… il bicchiere, il divertimento, l’euforia per l’età… Però non si può morire a 17 e a 22 anni per queste caz….te”.

In segno di rispetto l’ex tronista ha deciso si mantenere per 24 ore oscurata la propria immagine del profilo.

Fonte: Instagram