Uomini e Donne, anticipazioni di oggi 2 marzo: Federica Aversano torna in studio per Matteo Ranieri (foto Ansa)

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne del 2 marzo 2022. Ci sarà spazio sia per il trono classico che per quello over. Ecco cosa bolle in pentola nello studio di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, anticipazioni di oggi 2 marzo: scintille tra Matteo Ranieri e Federica Aversano

La puntata odierna partirà con il trono di Matteo Ranieri. Come sappiamo, il cuore del tronista è diviso tra Federica Aversano e Valeria. Però Federica aveva lasciato lo studio della trasmissione tv di Maria De Filippi lasciando il tronista a bocca aperta. Nella puntata odierna, Federica tornerà in studio in pompa magna.

Ma nonostante questo, Matteo Ranieri continuerà anche la sua conoscenza con Valeria. Nel corso dell’esterna, Matteo e Valeria hanno deciso di scambiarsi, in segno di affetto, sia il braccialetto che la felpa. Il rapporto con Federica è decisamente più burrascoso. Infatti Matteo ha deciso di eliminarla ma poi, su suggerimento di Maria De Filippi, è uscito dalla studio per cercarla ed avere un confronto con lei. Con il tronista fuori dallo studio, si sono scatenate le opinioni delle persone che sono rimaste all’interno.

Uomini e Donne, anticipazioni di oggi 2 marzo: Luca Salatino bacia Lilli

Soraia ha preso le difese dell’amica Federica perché la ritiene davvero sincera nei suoi sentimenti per Matteo, dello stesso tenore l’intervento di Luca Salatino. Dopo di loro, ha preso la parola l’opinionista storico di Uomini e Donne Gianni Sperti. Secondo Gianni, Matteo non ha le idee chiare. Quindi Sperti ha invitato il tronista a decidere la sua preferita. Cosa che al momento non traspare con chiarezza perché il tronista ha i piedi in più scarpe. Dopo questo siparietto, si è passati al trono di Luca. Luca è diverso da Matteo perché ha una sua preferita. Si tratta di Lilli con la quale è scattato anche un bacio che ha mandato su tutte le furie Soraia.

Uomini e Donne, anticipazioni di oggi 2 marzo: Gemma Galgani massaggia Franco

Chiuso il trono classico, si è passati a quello over. Gemma Galgani ha fatto un massaggio a Franco, mentre Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno fatto pace dopo una breve lite e hanno deciso di passare il fine settimana insieme.