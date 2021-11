Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi lunedì 22 novembre: Andrea Nicole protagonista

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi lunedì 22 novembre 2021. Gran parte della trasmissione è incentrata su Andrea Nicole e Ciprian del trono classico. Spazio poi anche per altri tronisti del trono over.

Secondo le anticipazioni relative alle vicende del trono classico di Uomini e Donne, la tronista Andrea Nicole continuerà ad essere protagonista. Ciprian si è detto innamorato della tronista, spiazzando tutti tra cui Alessandro che ha deciso di lasciare lo studio. Ma questa volta la giovane Andrea Nicole si ritroverà a fare i conti con un suo rifiuto. Ciprian infatti ha deciso di non presentarsi in studio. La reazione di Andrea Nicole di fronte alla decisione di Ciprian di non presentarsi sarà quella di andare a riprenderselo.

Uomini e Donne: il trono over

Le vicende del Trono Over verteranno su Isabella Ricci. Sarà Gemma Galgani ad inaugurare una serie di attacchi, portati avanti anche da Armando Incarnato e Gianni Sperti. A difesa di Isabella resterà la sola Tina Cipollari.

Uomini e Donne, dove vedere la puntata in diretta e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14.45, con la diretta tv su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta in streaming su Infinity e Mediaset Play. Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19.30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.