Uomini e donne, le anticipazioni della puntata di oggi martedì 11 gennaio, dove ci sarà la scelta finale di Roberta. Per la tronista romana arriverà il momento di rivelare il nome del corteggiatore con il quale costruire un futuro. In lizza per la scelta fine ci sono Samuele e Luca.

Anticipazioni Uomini e donne 11 gennaio: arriva la scelta finale di Roberta

Le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne rivelano che l’attenzione sarà incentrata sulla scelta di Roberta che rivelerà il nome della sua scelta finale. Samuele e Luca sono i due pretendenti. Gli spoiler rivelano che alla fine Roberta ha scelto di coronare il suo sogno d’amore con Samuele.

L’altro pretendente Luca scoprirà di essere stato scelto da Maria De Filippi come nuovo tronista di questa edizione e quindi avrà l’opportunità di proseguire il suo percorso, ma questa volta come protagonista.

Cosa è successo nella puntata del 10 gennaio

In attesa di vedere in onda la nuova puntata ieri, 10 gennaio, è stato dedicato alle vicende della dama Gemma Galgani. Prima della pausa natalizia aveva conosciuto Leonardo, un cavaliere che sembrava aver fatto breccia nel suo cuore. Ma una segnalazione l’ha lasciata senza parole.

Leonardo avrebbe sempre finto nei confronti di Gemma. Infatti sembra aver rivelato a un’altra donna di provare “schifo” per i baci che doveva scambiarsi con Gemma a Uomini e donne. Così la dama torinese ha scelto di mettere la parola fine a questa conoscenza.