Uomini e Donne e Amici oggi 18 marzo non vanno in onda: è la giornata per le vittime Covid

Oggi giovedì 18 marzo i programmi di Maria De Filippi Uomini e Donne e Amici non andranno in onda in quanto oggi è la Giornata nazionale per le vittime di Covid. Dal momento che entrambi i programmi sono registrati e non c’è la possibilità di inserire un accenno alla ricorrenza, Mediaset ha così deciso di sospendere per un giorno i due appuntamenti. Uomini e Donne e Amici torneranno regolarmente domani, venerdì 19 marzo.

Cosa va in onda al posto di Uomini e Donne e Amici

La puntata di Uomini e Donne era prevista per le 14.45 su Canale 5, seguita dal daytime di Amici alle 16.10. Al loro posto Canale 5 trasmette una doppia puntata della telenovela Una vita. Segue poi una striscia sull’Isola dei Famosi e la soap Daydreamer – Le ali del sogno.

Vanno invece regolarmente in onda gli altri programmi di Canale 5, tutti rigorosamente in diretta: sono previsti Mattino 5, Pomeriggio 5 e la seconda puntata dell’Isola dei famosi in prima serata. Amici salta anche su Italia 1: al suo posto, la serie tv CSI: Miami parte prima, alle ore 19.

La programmazione per la Giornata nazionale delle vittime di Covid

Per ricordare le vittime di Covid la Rai trasmette nell’arco della giornata il cortometraggio “Io sono…Italia”. Un cortometraggio per ricordare questo anno difficile di pandemia. Ci saranno anche “Pandemic – il mondo al tempo del COVID” e “Gli invisibili della pandemia” di Rai Documentari, un racconto in due parti che vanno in onda rispettivamente il 18 marzo su Rai3 e il 25 marzo su Rai2, in seconda serata. Inoltre, TV2000 ha pensato a una programmazione dedicata già il 17 marzo, con lo speciale “Covid 19, la memoria e la speranza “alle 21.40, seguito dal doc “Covid-19, la tempesta di Clusone”.