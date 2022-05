Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi 17 maggio: nuovo cavaliere per Gemma?

Le anticipazioni di Uomini e Donne che torna in onda oggi, 17 maggio, con una nuova puntata in cui Gemma Galgani tornerà ad avere il proprio spazio. Dopo la decisione di Giacomo di chiudere la frequentazione, la Dama torinese era rimasta senza pretendenti. Oggi, però, qualcosa cambierà. Come fanno sapere le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, nella nuova puntata del dating show di canale 5, ci sarà una sorpresa.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 17 maggio

Gemma, secondo le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, conoscerà un nuovo cavaliere pronto ad uscire con lei e a frequentarla. Chi sarà il nuovo pretendente? La Dama torinese mostrerà entusiasmo per il suo nuovo pretendente o deciderà di non conoscerlo?

Gianluca torna protagonista a Uomini e Donne?

Al centro dello studio potrebbe accomodarsi Gianluca che, nelle puntate precedenti, ha scatenato il dibattito in studio con una discussione sui rapporti intimi. Tra le dame, invece, protagonista potrebbe essere Gloria che sta uscendo con Fabio. Ida Platano dovrebbe restare al proprio posto per l’assenza di Marco, il cavaliere che sta frequentando.

Capitolo trono classico. Oggi potrebbe trovare sazio Veronica Rimondi che, dopo aver eliminato Federico, sta conoscendo Matteo e Andrea con cui ha fatto l’esterna. Cosa sarà accaduto tra la tronista e i corteggiatori?