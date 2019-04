Uomini e Donne non va in onda: la decisione che spiazza i fan

ROMA – Oggi, lunedì 22 aprile, Uomini e Donne non andrà in onda. Mediaset ha deciso di non mandare in onda lo show ideato da Maria De Filippi vista la festività della Pasquetta.

Le anticipazioni ufficiali che arrivano dal palinsesto della rete ammiraglia Mediaset avevano già informato della non messa in onda, notizia che non farà felice i tanti telespettatori che oggi attendevano il primo appuntamento settimanale del Trono over.

A decidere per lo stop delal trasmissione sono stati i vertici del Biscione in accordo con Maria De Filippi e gli autori.

E il palinsesto di Canale 5 subirà dei cambiamenti durante tutta la giornata. La domenica di Pasqua non è andato in onda Domenica Live, il programma doemnicale di Barbara D’Urso, che si è presa una pausa anche oggi con il suo Pomeriggio Cinque. Stessa sorte per Il Grande Fratello che slitterà a domani, martedì 23 aprile, il giorno in cui su Rai Due debutta The Voice of Italy con Simona Ventura alla conduzione (chi vincerà la fara degli ascolti?).

Tornando a Uomini e Donne, per chi non si perde una puntata della trasmissione condotta dalla moglie di Costanzo, non dovranno attendere molto. Stando alla programmazione di Canale 5 la trasmissione riaprirà di nuovo i battenti a partire da martedì 23 aprile 2019 come sempre alle 14.45 circa sulla rete ammiraglia Mediaset. La nuova puntata sarà dedicata al Trono over con Gemma Galgani come protagonista.

Fonte: Mediaset