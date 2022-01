Valentina Dallari chi è, età, dove è nata, fidanzato, vita privata, anoressia, Uomini e Donne, libri e biografia

Chi è Valentina Dallari: età, dove è nata, fidanzato, vita privata, anoressia, Uomini e Donne, libri e biografia della deejay e influencer ospite oggi a Verissimo, programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin.

Dove e quando è nata, età e biografia di Valentina Dallari

E’ nata a Bologna il 19 dicembre 1993 (età 28 anni). Quando era sul trono di Uomini e Donne sfoggiava outfit particolari, tatuaggi e capelli colorati. Oltre che un volto televisivo, la giovane è famosa anche nel mondo della musica. E’ infatti una deejay e, soprattutto negli ultimi anni, si è fatta strada nel panorama musicale italiano.

A Uomini e Donne era corteggiata da Andrea Melchiorre e Mariano Catanzaro. Tra i due, Valentina aveva scelto il primo ma la relazione era presto naufragata. La coppia, al contrario di quello che molti telespettatori si aspettavano, non è durata a lungo.

La notorietà, soprattutto sui social, oggi la rende una delle influencer più note al pubblico italiano con più di un milione di follower su Instagram.

Valentina Dallari e l’anoressia

Valentina Dallari ha preso parte a un servizio de Le Iene. Al centro dell’attenzione c’era l’influencer che aveva raccontato la sua battaglia contro un disturbo alimentare molto pericoloso, l’anoressia. Qui si è aperta e ha ricordato un triste momento della sua vita.

Proprio durante il servizio de Le Iene aveva rivelato di essere arrivata a pesare appena 39 kg. Ha dovuto passare mesi in una clinica specializzata per riprendersi. Oggi la deejay sta bene e, passato quel periodo buio, ha deciso di scrivere un libro per raccontare della sua malattia e aiutare le persone che si trovano in difficoltà.

Fidanzato e vita privata di Valentina Dallari

Alessandro De Luca è l’uomo che ha aiutato Valentina nel momento più buio standole vicino per tutto il periodo del ricovero in clinica. Nel 2019, poi, si è fidanzata con il rapper Junior Cally, ma la loro storia è terminata nell’aprile 2020. Lei stessa ha detto in alcune Instagram stories: “Allora io odio queste cose, mi fanno vomitare però a sto punto… Praticamente il mio fidanzato non l’ho mai più sentito, da un giorno all’altro è sparito ed è scomparso“.

I libri

Nel settembre del 2019 ha pubblicato il suo primo libro, Non mi sono mai piaciuta. In uno dei passaggi accusa Andrea Melchiorre, suo ex corteggiatore, di averle nascosto della droga nelle scarpe. Nel 2022 ha dato alle stampe il suo secondo libro, dal titolo Uroboro.