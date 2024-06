Valeria Golino chi è, età, dove e quando è nata, fidanzato, figli, vita privata, biografia e carriera

Valeria Golino è senza dubbio una delle attrici più apprezzate del cinema italiano e internazionale. Con un passato da modella, la Golino nel corso della sua carriera ha preso parte a moltissime produzioni cinematografiche, ha vinto diversi premi e ha lavorato anche da regista, debuttando nel 2013 con il film Miele. Scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata dell’attrice.

Dove e quando è nata, età, biografia di Valeria Golino

Valeria Golino è nata a Napoli il 22 ottobre del 1965. Ha 58 anni. Figlia di un germanista italiano e di una pittrice greca di origini in parte francesi ed egiziane, la Golino già da piccola inizia a girare per il mondo: prima un’esperienza negli Stati Uniti poi, a 14 anni, ad Atene, dove inizia a lavorare come modella. A 18 anni poi, notata da Lina Wertmüller, fa il suo esordio nel mondo del cinema nei film Scherzo del destino in agguato dietro l’angolo come un brigante da strada e Sotto.. sotto.. strapazzato da anomala passione.

Fidanzato, figli e vita privata

Nel corso degli anni l’attrice ha avuto diverse relazioni. E’ stata fidanzata con Benicio del Toro, Fabrizio Bentivoglio, il regista Peter Del Monte, l’attore Andrea Di Stefano e Riccardo Scamarcio. Attualmente, raccontano le cronache, l’attrice e regista è fidanzata con Fabio Palombi.

La Golino non ha figli e, durante un’intervista a Vanity Fair, ha dichiarato: “Credo che non avere figli precluda una serie di cose che mi sarebbe piaciuto avere, però ti dà la libertà di te stesso. (…) Detto questo, anche il desiderio del figlio rimane uguale: non vuol dire che, perché il corpo non può più, lo superi, come sempre ti adatti”. L’attrice non ha profili social ufficiali.

La carriera di Valeria Golino

La Golino, nel corso della sua carriera, si è affermata come una delle attrici più popolari in Italia e non solo. Negli Stati Uniti ha lavorato a una ventina di film: Rain Man – L’uomo della pioggia (1988), Lupo solitario e per la serie di film comici Hot Shots! (1991) e Hot Shots! 2 (1993). Nel 1990 è arrivata finalista, assieme a Julia Roberts, ai provini di Pretty Woman. Nel 1996 recita nel videoclip dei R.E.M. Bittersweet Me.

Nel 2013 fa il suo esordio come regista nel film Miele. Nel 2018 esce il suo secondo film da regista, Euforia, con protagonisti Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea. L’ultimo film da regista della Golino è L’arte della gioia (2024).

Nel corso della sua carriera, ha inoltre vinto tre David di Donatello, quattro Nastri d’argento, tre Globi d’oro e tre Ciak d’oro. Per ben due volte è stata premiata con la Coppa Volpi alla migliore attrice nel corso della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia: nel 1986 per Storia d’amore e nel 2015 con Per amor vostro, vincendo inoltre il Premio Pasinetti alla migliore attrice.

