Valerio Mastandrea chi è, età, dove e quando è nato, moglie, fidanzata, figli, vita privata, biografia e carriera. L’attore Valerio Mastandrea è ospite oggi 6 novembre del programma Domenica In. Il programma condotto da Mara Venier è in onda su Rai1 dalle 14.

Dove e quando è nato, età, biografia di Valerio Mastandrea

Valerio Mastandrea è nato a Roma il 14 febbraio del 1972. Ha 50 anni. Mastandrea è stato cresciuto dalla madre: “Ha sempre lavorato come una bestia. Mi ha avuto a 19 anni e non ha mai smesso. So che è andata bene così, con una di quelle mamme che fondano sull’imperfezione la loro capacità di amare”, aveva raccontato in un’intervista a Repubblica.

Mastandrea diventa noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione in alcune puntate del Maurizio Costanzo Show e di Quelli che… il calcio. Fa il suo debutto in teatro nel 1993, iniziando poi la propria carriera cinematografica con il film Ladri di cinema di Piero Natoli nel 1994. Due anni dopo raggiunge una certa notorietà per la sua interpretazione nel ruolo di Tarcisio nel film Palermo Milano – Solo andata.

Moglie, fidanzata, figli, vita privata di Valerio Mastandrea

L’attore ha avuto una relazione con Paola Cortellesi. Nonostante la rottura della loro relazione, i due mantengono ancora oggi un buon rapporto. Si sposa poi con l’autrice televisiva Valentina Avenia. I due hanno avuto un figlio, Giordano, nato nel 2010. Nel 2016 Mastandrea si lega all’attrice Chiara Martegiani, con la quale ha un figlio, Ercole, nato nel 2021. L’attore, nonostante la notorietà, non ha un profilo Instagram. Vive a Roma.

La carriera di Valerio Mastandrea

Mastandrea è considerato come uno dei migliori attori italiani della sua generazione, capace di spaziare dalla commedia al drammatico. Nel corso della sua carriera è stato candidato undici volte ai David di Donatello, vincendo per quattro volte il premio per i film La prima cosa bella, Gli equilibristi, Viva la libertà e Fiore. Tra i suoi film più di successo troviamo: In barca a vela contromano, L’odore della notte, N – Io e Napoleone, Tutta la vita davanti, Un giorno perfetto, Romanzo di una strage e Perfetti sconosciuti.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI VALERIO MASTANDREA