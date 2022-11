Ricky Memphis chi è, età, vero nome, moglie, figli, vita privata, carriera e biografia

Chi è Ricky Memphis: età, vero nome, moglie, figli, vita privata, carriera e biografia dell’attore tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, in onda su Rai Uno.

Dove e quando è nato, età, vero nome e biografia

Ricky Memphis, nome d’arte di Riccardo Fortunati, è nato a Roma il 29 agosto del 1968 (età 54 anni). Ha perso da piccolo il padre in un incidente stradale: un episodio che l’ha segnato profondamente. L’attore ha più volte rivelato di essere molto credente, e di avere una guida spirituale.

La carriera

Dopo aver esordito, alla fine degli anni ’80, in programmi come il Maurizio Costanzo Show o Deejay Television con il personaggio del “poeta metropolitano”, viene notato da Ricky Tognazzi, che gli propone il suo primo ruolo al cinema in Ultrà nel 1991. Grazie a questa pellicola vince un European Film Award e viene candidato ai David di Donatello. Nello stesso anno ottiene anche la prima parte da protagonista in Pugni di rabbia, riuscendo a raggiungere quel successo che ha sempre sognato.

Dopo aver recitato in alcuni film di diverso genere, come il thriller La scorta, il drammatico Briganti o la commedia I mitici, nel 1995 Memphis veste i panni dell’agente Remo Matteotti in Palermo Milano – Solo andata, film grazie al quale ottiene una certa popolarità. Gli Anni ’90 continuano con un successo dopo l’altro: nel 1996 è diretto per la terza volta da Tognazzi in Vite strozzate, nel 1998 affianca Claudio Santamaria, Monica Bellucci e Marco Giallini in L’ultimo capodanno, mentre nel 1999 (ancora una volta diretto da Tognazzi) recita in I giudici. Nel frattempo Memphis fa il suo debutto anche in televisione, tra i protagonisti della serie Ultimo, in onda su Canale 5. Visti gli ottimi risultati ottenuti anche sul piccolo schermo, dal 2000 l’attore interpreta Mauro Belli in Distretto di Polizia, ruolo che mantiene per ben sei stagioni.

Dopo aver recitato in altre fiction o film per la tv, torna come presenza costante al cinema a partire dal 2011, quando torna sui banchi di scuola in Immaturi. In questi anni si afferma come uno dei più conosciuti e apprezzati attori delle commedie italiane, diretto da registi come Carlo Vanzina, Paolo Genovese, Neri Parenti. Nel 2015 è tra i protagonisti de La mossa del pinguino, esordio alla regia di Claudio Amendola, per il quale è candidato ai Nastri d’Argento. Dopo molte altre commedie, come Ma tu di che segno 6?, Mai Stati Uniti, L’ultima ruota del carro o Miami Beach, nel 2018 Memphis recita nel dittico di Paolo Sorrentino Loro. Nel 2021, poi, torna in tv nella serie Speravo de morì prima, dedicata a Francesco Totti.

Moglie, figlie e il tifo per la Roma, la vita privata di Ricky Memphis

Per quanto riguarda la vita sentimentale, è sposato con Alessia Cerasaro, conosciuta sul set di Distretto di Polizia, dove lei lavorava come aiuto regista. La coppia ha due figli, Francesco e Maria. E’ un grandissimo tifoso della Roma come da lui stesso più volte ribadito: “Il mio rapporto col calcio è un rapporto di grande passione per la mia squadra, che naturalmente è la Roma. Alla mia età sono ancora un cretino, uno stupido, piango quando non vinciamo, rido quando invece ce la facciamo. L’amore per la Roma? E’ una cosa che nasce con te, non ricordo di essere stato mai non della Roma. E’ una cosa di famiglia, se nasci a Roma, devi essere della Roma“.