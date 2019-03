ROMA – Nella puntata di oggi, 29 marzo, di Vieni da Me, ospiti di Caterina Balivo c’erano Roberta Capua e Gianfranco Vissani. Durante buona parte della puntata, il cuoco stellato ha fatto molti apprezzamenti su Roberta Capua, che prima della fine dello show ha lasciato lo studio. Prima di uscire ha detto ironicamente che stava andando via proprio per non assistere all’intervista di Vissani.

Lo chef infatti, durante la diretta, ha fatto dei commenti, sulla 50enne ex Miss Italia. Più di una volta ha parlato delle scarpe della Capua e della possibilità di toglierle perché “così più bella”. Ad un certo punto, Caterina Balivo, dopo l’ennesimo commento sulle scarpe della sua ospite, ha sbottato. Così, tra la disperazione e il divertito, la Balivo ha redarguito Vissani: “La scarpa ora me le tolgo io e te la tiro in testa”, mimando il tutto con il gesto di togliersi la sua calzatura e di picchiare sul capo lo chef. (fonte: Rai Play)