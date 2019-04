Vieni da Me, Romina Carrisi: “Se tornerei all’Isola dei Famosi? Forse…”

ROMA – Intervistata da Caterina Balivo, ospite nel salotto di “Vieni da Me”, Romina Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina, racconta: “Sono appena tornata da Los Angeles. Lo ammetto. Ormai vivo con la valigia in mano. Il mio primo viaggio è stato quando avevo sei mesi. Ho sempre viaggiato con i miei genitori perché volevamo essere uniti”.

“L’Australia – continua – mi è rimasta nel cuore. mi ricordo ancora l’odore dell’aria. Litigi con il fratello? No. Non me li ricordo. Poi lui era già grande. Forse con mia sorella. Ma si ricordano solo le cose belle”.

“Com’è questa tenuta a Cellino? C’è un bosco enorme. E’ un polmone di natura incredibile. Noi ci facciamo sempre delle passeggiate incredibili”.

Voi siete tutti famosi. Anche i nonni. Ve ne siete accorti da bambini? “Non ci ho mai pensato se devo dire la verità. Per me era la normalità. Poi quando sono andata a Los Angeles ho capito che non era normale”.

“Se mi pesa essere figli di genitori famosi? Non rinnegherò mai il mio nome. Ho cambiato città solo per esplorare nuovi orizzonti”.

“Io – racconta – come Brad Pitt, che ha fatto sette anni in Tibet, ho fatto sette anni a Los Angeles. Gli anni sono passati veloci. A Los Angeles passano veloce d’altronde. Ci sono solo due stagioni: estate e primavera”.

Hai fatto l’Isola dei Famosi. Ci vuoi tornare? “Non lo so. Ci ho giocato con questa idea nella mia mente. Ma ora… ho i capelli bianchi”. “Mia madre – svela – non è stata molto contenta di questa esperienza”. “Mia madre – continua – è la mia fan numero uno”.

“Se sono fidanzata? No, sono single. Come mai? Non lo so. Forse dobbiamo studiare questo fenomeno. Mia sorella dice che ho il radar… rotto. Che vuol dire? Ah, non lo so”.