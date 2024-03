Virna Toppi sarà ospite della puntata odierna di “Verissimo”, il programma condotto da Silvia Toffanin. La prima ballerina del teatro alla Scala di Milano sarà in studio insieme al marito nonché collega Nicola Del Freo, anch’egli ballerino di fama internazionale. Insieme, racconteranno la loro vita e la straordinaria carriera. Ma scopriamo qualcosa in più su Virna Toppi.

Virna Toppi età, biografia e carriera

Nata a Lentate sul Seveso (provincia di Monza e Brianza) il 24 dicembre 1992, Virna Toppi ha 31 anni. Ha dimostrato fin da giovane un talento straordinario per la danza. Dopo aver iniziato a studiare presso il Collegio Arte e Danza di Seveso, ha proseguito la sua formazione presso la prestigiosa Scuola di Ballo del Teatro alla Scala, diplomandosi nel 2011. Da lì, il suo percorso l’ha portata sulle più grandi scene internazionali, da Dresda a Monaco di Baviera, fino al suo ritorno trionfale al Teatro alla Scala di Milano.

Virna Toppi ha conquistato il pubblico e la critica con la sua straordinaria interpretazione di ruoli iconici. Nel giugno 2014 è stata promossa al rango di solista e ha debuttato nel ruolo di Odette ne “Il lago dei cigni” e dei panni di Kitry nel Don Chisciotte di Nureev.. Il suo talento ha attirato l’attenzione dei più grandi nomi della danza, tra cui il celebre ballerino Roberto Bolle, con cui nel 2016 ha condiviso il palcoscenico nello spettacolo “Romeo e Giulietta”. Nel febbraio 2018 arriva ad essere proclamata prima ballerina del corpo di ballo del Teatro alla Scala. A settembre 2019 si trasferisce nuovamente in Germania, a Monaco di Baviera, dove si unisce al “Bayerische Staatsballett” in qualità di Prima ballerina. A settembre 2020 rientra definitivamente al Teatro alla Scala di Milano sempre come Prima ballerina.

Nel corso della sua carriera, Virna Toppi ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. Tra i premi più prestigiosi, il Premio Prix Ballet2000 a Cannes nel 2016, il Premio International Dance Leonide Massine a Positano nel 2017 e il Premio Oscar per la Danza come Ballerina dell’Anno al Cinecittà World Roma nello stesso anno.

La vita privata: il marito Nicola Del Freo e la figlia

Virna Toppi ha trovato l’amore accanto a Nicola Del Freo, suo marito e collega ballerino. I due si sono conosciuti quando lei aveva appena 19 anni e si sono sposati nell’ottobre del 2022. Nicola Del Freo è nato nel 1991 a Massa Carrara. E’ diplomato all’Accademia di Amburgo e ha fatto esperienza presso il Balletto di Berlino, prima di tornare in Italia. Da tempo è ballerino solista alla Scala di Milano.

Nell’estate del 2023 la coppia ha dato il benvenuto alla loro prima figlia, Asia.