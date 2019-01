Vittorio Sgarbi, paura a La vita in diretta: cade dietro alle quinte

ROMA – Incidente a La Vita in diretta per Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte è caduto dietro le quinte del programma condotto da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. I telespettatori non si sono accorti di nulla, ma a svelare il dietro le quinte è stato proprio il conduttore, che ha pubblicato la foto su Instagram.

Nello scatto si vede Vittorio Sgarbi disteso per terra dopo una caduta: molto probabilmente il critico d’arte è inciampato o ha perso l’equilibrio. Accanto all’immagine Timperi ha scritto questa didascalia: “E Sgarbi che cade dietro le quinte? Piccola primizia…”. Solo una piccola disavventura, tanto che nessuno sembra essersi accorto di nulla durante la puntata.