Vittorio Sgarbi: “Rissa al Maurizio Costanzo Show? Mughini deve vergognarsi. Io sono contro la violenza”

“Mughini deve vergognarsi” dice il critico d’arte Vittorio Sgarbi tornando a parlare della rissa sul palco del Maurizio Costanzo Show con Giampiero Mughini.

Le parole di Sgarbi

“Mughini deve solo vergognarsi – accusa il critico d’arte parlando con Alberto Gottardo di Radio Globo – Ha voluto risolvere una polemica verbale con uno spintone, nonostante in passato abbia detto di essere contrario all’”Uno contro Tutti” di Carmelo Bene, di Sgarbi, di Pietro Taricone e di Umberto Bossi, spettacoli di cazzeggio con molte parolacce”.

I precedenti

I precenti con D’Agostino? “Ma questo è un problema loro. Sono loro che usano le mani, non io. Sono contro la guerra e contro la violenza, non vedo perché io debba ricorrere alle mani. Sono per risolvere i problemi con le parole. A Mughini potevo anche dare un pugno, ma non ci ho neppure pensato – conclude – perché è contrario ai miei principi. Comunque, a parte io che cado e il quadro che mi cade in testa, puoi leggere tutto quasi come una cosa comica e divertente. Ma resta il fatto che il tono di Mughini è un tono che ha bisogno di affiancare all’insulto un pugno, mentre invece io seguo i futuristi: mi fermo all’insulto“.