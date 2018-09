ROMA – Una voce toccante e una interpretazione fortemente sentita. Camilla Musso, 16 anni appena, non può lasciare indifferenti né i giudici né il pubblico alle selezioni di X Factor 2018. La sua versione de La sera dei miracoli di Lucio Dalla commuove e incanta aggiudicandosi quattro sì e i complimenti di Manuel Agnelli, Fedez, Mara Maionchi e Asia Argento in lacrime.

Una ragazzina acqua e sapone, senza trucco e vestita semplicemente, che ha portato sul palco del talent show tutta la sua bravura. Classe 2002, i giudici e specialmente Fedez erano rimasti scettici sulla scelta di una canzone complicata come quella di Dalla, ma la sua versione e interpretazione ha colpito nel segno. I giudici si scambiavano sguardi stupiti di intesa e la Maionchi ha commentato: “Non solo canti bene, hai cantato una canzone da grandi e lo hai fatto in maniera ineccepibile”.

Per Agnelli la voce non è stata al top, ma la sua interpretazione è perfetta: “L’80 percento dei cantanti ora in giro non riesce a interpretare una canzone come hai fatto te stasera”. Fedez, che era apparso scettico sulla ragazzina di Asti, le ha detto: “Mi aspettavo un disastro. Pensavo stessi toccando l’intoccabile invece ci hai veramente toccato il cuore”. Asia Argento, sconvolta dalla commozione e visibilmente toccata dall’esibizione, non riusciva quasi a parlare: “Hai mille anime dentro”.