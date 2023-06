Zerocalcare, chi è il famoso fumettista di Questo mondo non mi renderà cattivo

Michele Rech, in arte Zerocalcare, è uno degli artisti più interessanti e talentuosi in circolazione, un fumettista estremamente apprezzato, capace di far ridere e riflettere con la stessa potenza visiva e contenutistica. Grazie alla sua particolare ironia, riesce a trattare temi attuali con grande originalità, basandosi spesso sulle proprie esperienze di vita. Da Strappare lungo i bordi a Questo mondo non mi renderà cattivo, scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata del fumettista.

Dove e quando è nato, età, biografia di Zerocalcare

Zerocalcare, pseudonimo di Michele Rech, è nato ad Arezzo il 12 dicembre del 1983. Ha 39 anni. Trascorre parte della sua infanzia in Francia, paese di origine della madre. Suo padre è romano. A Roma frequenta poi il Lycée Chateaubriand, periodo in cui nasce la sua forte passione per il disegno e il fumetto. La sua attività di fumettista inizia subito dopo il liceo, iniziando a farsi conoscere disegnando fumetti per manifestazioni, concerti e diverse testate giornalistiche.

Fidanzata, Instagram, origine nome d’arte, curiosità e vita privata

Della vita privata del fumettista non si sa praticamente nulla. Non sappiamo se abbia una fidanzata o meno. Sui social, invece, è particolarmente attivo. Il suo profilo Instagram conta oltre 1 milione di follower: zerocalcare.

L’origine del suo nome d’arte, ovvero Zerocalcare, è particolamente curiosa: per partecipare a una discussione online doveva scegliere un nickname e in televisione in quel momento passava uno spot pubblicitario di un prodotto anti-calcare con un ritornello al quale ha deciso di ispirarsi.

Il fumettista ha aderito allo stile di vita straight edge, basato sull’astinenza dall’uso di droghe, tabacco e alcol. Questo particolare stile di vita nasce dal movimento hardcore punk degli anni Ottanta.

La carriera di Zerocalcare

Nel 2011 il fumettista apre un blog che in poco tempo viene visitato da migliaia di lettori. Nello stesso anno pubblica il suo primo albo a fumetti dal titolo La profezia dell’armadillo, che riscuote fin da subito un notevole successo. Nel 2012 esce Un polpo alla gola. Tra i suoi lavori più noti ci sono Ogni maledetto lunedì su due (2013), Dimentica il mio nome (2014), Kobane Calling (2015) e La scuola di pizze in faccia del professor Calcare (2019).

Nel 2021 realizza una serie animata per Netflix, Strappare lungo i bordi, che riscuote un grandissimo successo. Ancora su Netflix, nel 2023, scrive e dirige una nuova serie, Questo mondo non mi renderà cattivo.

