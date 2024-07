Conosci il borgo degli ulivi? Un viaggio tra storia, natura e tradizione

L’Italia è famosa per i suoi paesaggi mozzafiato, le sue ricche tradizioni culinarie e la sua storia affascinante. Tra le meraviglie del nostro paese, c’è un elemento che brilla di una luce speciale: gli alberi degli ulivi, che non solo caratterizzano il paesaggio, ma sono anche il cuore pulsante dell’economia e della cultura di molte regioni italiane. Uno dei luoghi dove questa magia prende vita è il Borgo degli Ulivi, un vero incanto da scoprire.

L’ulivo è un simbolo di pace, longevità e prosperità. In Italia, gli uliveti adornano le colline e le pianure, conferendo ai paesaggi un carattere unico. Regioni come la Toscana, la Sicilia, l’Umbria e soprattutto la Puglia sono celebri per le loro distese di ulivi. La Puglia, in particolare, è un vero e proprio museo a cielo aperto, dove ulivi millenari raccontano storie di tempi antichi.

Bitonto, il borgo degli ulivi

Tra i molti borghi della Puglia, Bitonto si distingue per la sua bellezza e la sua ricca storia. Situato a pochi chilometri da Bari, questo borgo è immerso in un paesaggio di ulivi secolari che producono la pregiata varietà di olive Cima di Bitonto. Da queste olive si ricava un olio extravergine di altissima qualità, famoso in tutto il mondo.

Bitonto non è solo ulivi. È un borgo che racchiude secoli di storia, arte e cultura. La cittadina è conosciuta per la storica Battaglia di Bitonto del 1734, che portò alla dichiarazione di Stato indipendente del Regno di Napoli. Il centro storico di Bitonto è un labirinto di strette viuzze e piazze pittoresche, dove il Medioevo si fonde con il Rinascimento e il Barocco.

Tesori architettonici e culturali

Una passeggiata nel centro storico di Bitonto rivela numerosi tesori architettonici. La Cattedrale in stile romanico pugliese, con il suo rosone centrale e le bifore, è una meraviglia da non perdere. La Chiesa di San Francesco d’Assisi, uno dei pochi esempi di architettura gotica in Puglia, è altrettanto affascinante.

Ma è l’architettura barocca a dominare il paesaggio urbano di Bitonto. Palazzo Sylos Sersale, con le sue imponenti colonne e la facciata riccamente decorata, è un esempio spettacolare di questa corrente artistica. Anche Palazzo Albuquerque, voluto dalla nobile famiglia di origine portoghese, è un gioiello architettonico che merita una visita.

La camminata tra gli ulivi di Bitonto

Una delle esperienze più affascinanti da fare a Bitonto è la “Camminata tra gli ulivi”. Questa passeggiata organizzata offre l’opportunità di esplorare gli uliveti e conoscere da vicino l’importanza storica, economica e culturale di questi alberi. Durante la camminata, è possibile visitare gli antichi frantoi, dove si trovano macchinari del ‘700 e antiche macine. Qui, esperti del settore raccontano storie e aneddoti su personaggi storici come Federico II e Isabella d’Aragona, che hanno contribuito allo sviluppo dell’olivicoltura locale.

La camminata tra gli ulivi si conclude spesso con una degustazione di olio extravergine. Gli esperti assaggiatori guidano i visitatori attraverso un viaggio sensoriale, spiegando le caratteristiche e le qualità degli oli prodotti in zona.

L’olio extravergine di Bitonto

L’olio extravergine di Bitonto è un prodotto di eccellenza. La varietà Cima di Bitonto è particolarmente apprezzata per il suo gusto fruttato e leggermente piccante. Questo olio è perfetto per condire insalate, bruschette e piatti di pasta, aggiungendo un tocco di autenticità e sapore alle ricette.

Bitonto è un borgo vivace che celebra le sue tradizioni con numerosi eventi durante l’anno. Tra questi, la Festa dell’Olio Nuovo è un’occasione imperdibile per scoprire i nuovi oli extravergine prodotti durante l’anno e partecipare a degustazioni, mercatini e attività culturali.

Esplorare i dintorni

Oltre a Bitonto, la regione circostante offre molte altre attrazioni da scoprire. Le colline dell’Alta Murgia sono perfette per escursioni e passeggiate nella natura, mentre la vicina città di Bari offre un mix di storia, cultura e vita notturna. Le spiagge della costa pugliese, con il loro mare cristallino, sono ideali per rilassarsi e godersi il sole.

Come raggiungere Bitonto

Bitonto è facilmente raggiungibile da Bari, con cui è ben collegata tramite strade e trasporti pubblici. L’aeroporto di Bari è a breve distanza, rendendo questo borgo accessibile anche per chi arriva da altre parti d’Italia o dall’estero.