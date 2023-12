Le 10 attrazioni turistiche più visitate al mondo: 3 sono italiane

Quando si tratta di attrazioni turistiche, il mondo è un tesoro di meraviglie da scoprire. La catena di hotel Premier Inn ha recentemente pubblicato la classifica delle 10 attrazioni più visitate al mondo nel 2023, basata sull’anticipo con cui i viaggiatori devono prenotare i biglietti. Mentre alcune posizioni sono occupate da giganti del turismo, 3 siti italiani si fanno strada in questa lista affascinante ma inaspettata.

1. Castello di Neuschwanstein (Germania) e Machu Picchu (Perù)

In cima alla lista, il Castello di Neuschwanstein in Germania incanta con il suo fascino romantico, mentre Machu Picchu in Perù, arroccato sulle Ande, si presenta come un capolavoro di ingegneria incaica. Entrambi richiedono prenotazioni con almeno 37 giorni di anticipo, sottolineando la loro popolarità senza tempo.

2. Tour degli Studi di Harry Potter – Londra

Il Tour degli Studi di Harry Potter a Londra cattura l’immaginazione dei fan di tutto il mondo. Visitare i set originali e immergersi nel mondo magico richiede una prenotazione con 34 giorni di anticipo.

3. Museo Ghibli (Giappone)

Al terzo posto, il Museo Ghibli in Giappone offre un viaggio incantato attraverso le straordinarie storie degli Studios Ghibli. Per assicurarsi l’ingresso, i visitatori devono prenotare con almeno 30 giorni di anticipo.

4. Sky Garden (Londra)

Lo Sky Garden, il giardino pubblico più alto di Londra, è la quarta attrazione più richiesta. La sua vista mozzafiato richiede una prenotazione con 22 giorni di anticipo.

5. Monte Fuji (Giappone)

Il simbolo iconico del Giappone, il Monte Fuji, sorge maestoso e richiede una pianificazione attenta. Per assicurarsi i permessi necessari, è consigliato prenotare con almeno 16 giorni di anticipo.

6. Santa Maria delle Grazie (Milano) e Museo Van Gogh (Amsterdam)

Al sesto posto, Santa Maria delle Grazie a Milano custodisce l’Ultima Cena di Leonardo Da Vinci. Prenotazioni con 10 giorni di anticipo sono essenziali. In condivisione al sesto posto, il Museo Van Gogh nei Paesi Bassi ospita la più grande collezione di opere dell’artista post-impressionista. Anche qui, è consigliato prenotare con 10 giorni di anticipo.

7. La Città Proibita (Cina) e il Big Ben (Londra)

La Città Proibita in Cina si posiziona al settimo posto, offrendo un viaggio attraverso la storia cinese. Prenotazioni con 8 giorni di anticipo sono consigliate. Condividendo la settima posizione, il Big Ben a Londra richiede una prenotazione con 8 giorni di anticipo per permettere ai visitatori di esplorare la sua torre e i meccanismi dell’orologio.

8. Galleria Borghese (Roma), Catacombe di Parigi e Casa di Anna Frank (Amsterdam)

All’ottavo posto, la Galleria Borghese a Roma, circondata dai suoi giardini, presenta opere d’arte di maestri come Caravaggio e Raffaello. Prenotazioni con 10 giorni di anticipo sono consigliate. Condividendo l’ottava posizione, le Catacombe di Parigi offrono un’esperienza unica e suggestiva. La Casa di Anna Frank ad Amsterdam si unisce a loro, richiedendo una prenotazione con 6 giorni di anticipo.

9. Walt Disney World (Florida)

Al nono posto, Walt Disney World a Orlando, Florida, offre divertimento per tutta la famiglia. Esplorare i quattro parchi principali richiede una prenotazione in anticipo.

10. Cappella Sistina (Roma) e Statua della Libertà (New York)

Chiudendo la lista, la decima posizione è condivisa dalla Cappella Sistina a Roma e dalla Statua della Libertà a New York. Entrambe richiedono una prenotazione con 3 giorni di anticipo per immergersi nella bellezza dell’arte e della libertà.

Questa classifica rivela il desiderio universale di esplorare luoghi incantevoli e suggestivi. Che tu stia pianificando una visita a antichi castelli, siti culturali o parchi tematici, assicurati di prenotare in anticipo per vivere un’esperienza indimenticabile.