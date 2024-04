Conosci il borgo ligure degli artisti? E’ assolutamente da non perdere

Nascosto tra le pittoresche colline della Liguria si trova un gioiello unico al mondo, un borgo che è molto più di un semplice insieme di case di pietra. Benvenuti a Bussana Vecchia, il borgo ligure degli artisti, dove l’arte e la creatività trasformano ogni angolo in una tela vivente.

Alla scoperta di Bussana Vecchia

Situato a breve distanza dalla rinomata località balneare di Sanremo, Bussana Vecchia è un borgo che ha una storia affascinante da raccontare. Abbandonato nel 1887 a causa di un terremoto devastante, questo antico nucleo urbano ha conosciuto un periodo di declino e oblio fino agli anni ’50, quando un gruppo di artisti ha scoperto il suo potenziale nascosto.

Gli artisti che hanno scelto di stabilirsi a Bussana Vecchia hanno trasformato le sue antiche case di pietra in vere e proprie opere d’arte. Le strette vie del borgo sono diventate un labirinto di colori e creatività, con dipinti che adornano ogni parete e angolo. Qui, l’arte non è solo un’attività, ma uno stile di vita: gli abitanti del borgo sono artisti che si prendono cura del loro ambiente come fosse una tela da dipingere.

Bussana Vecchia, foto Instagram. Fotografa: annalisa2__lavendetta

Cosa vedere

Una passeggiata senza meta per le strade di Bussana Vecchia è un’esperienza indimenticabile. Ammirate i dipinti murali che decorano le facciate delle case, lasciatevi incantare dai fiori che arricchiscono ogni angolo e godetevi la vista del mare in lontananza. Tra le attrazioni da non perdere, c’è la Chiesa di Sant’Egidio, un tempo fiorente e oggi ridotta a un suggestivo rudere che conserva ancora tracce del suo antico splendore.

Ma non limitatevi solo alla vista: assaporate anche i sapori autentici della cucina ligure nei piccoli ristoranti e osterie del borgo. Dai piatti tradizionali ai sapori innovativi, Bussana Vecchia offre un’esperienza gastronomica che soddisferà anche i palati più esigenti.

Una visita a Bussana Vecchia è molto più di una semplice gita turistica: è un viaggio nel cuore dell’arte e della creatività ligure. Scoprite questo borgo incantato e lasciatevi ispirare dalla sua bellezza senza tempo. Bussana Vecchia vi aspetta, pronta a trasformare il vostro viaggio in un’esperienza indimenticabile.

Bussana Vecchia, foto Instagram