Le migliori gemme nascoste d’Europa: destinazioni segrete lontane dalla folla

L’Europa è un continente ricco di meraviglie, molte delle quali non sono ancora conosciutissime al grande pubblico. Il sito European Best Destinations rivela la classifica annuale delle “Europe’s best hidden gems 2024”, le gemme nascoste più belle d’Europa per il 2024, luoghi incantevoli e poco frequentati dai turisti dove potrai vivere un’esperienza autentica e indimenticabile. Da Naantali in Finlandia ai villaggi colorati di Villajoyosa in Spagna, scopriamo insieme queste destinazioni segrete.

Quinto posto per Naantali, Finlandia

Naantali, foto Instagram

Naantali è una cittadina affascinante situata nel sud-ovest della Finlandia, non lontano da Turku. È famosa per il parco tematico “Muumimaailma”, dedicato ai Moomin, i personaggi creati dall’autore finlandese Tove Jansson. Questo parco è un tuffo nell’infanzia per chiunque abbia amato i Moomin, offrendo un’esperienza divertente e nostalgica.

Il centro storico di Naantali è altrettanto affascinante, con le sue stradine pittoresche e le case in legno colorate. Le escursioni in barca sono un’altra attrazione imperdibile, permettendoti di esplorare l’arcipelago di Turku e godere di panorami spettacolari. Naantali offre anche una ricca tradizione gastronomica. I ristoranti locali servono piatti tipici finlandesi, che potrai gustare immerso in un’atmosfera accogliente e rilassante.

Quarto posto: Villaggio Galleggiante di Bokodi, Ungheria

Il villaggio galleggiante di Bokodi si trova sul lago Bokod, a pochi chilometri da Oroszlany e a circa un’ora di macchina da Budapest. Questo luogo incantevole è perfetto per chi cerca tranquillità e bellezza naturale. Le caratteristiche case galleggianti offrono una vista unica e spettacolare sul lago, creando un’atmosfera magica e rilassante.

Bokodi è un paradiso per gli amanti della pesca, con numerosi punti dove praticare questo sport in un ambiente sereno e pittoresco. Goditi una passeggiata lungo il lago e ammira il paesaggio incontaminato, respirando l’aria fresca e godendo della calma che solo un luogo così remoto può offrire.

Le case aperte ai visitatori offrono bevande gratuite e accesso a terrazze panoramiche, dove potrai rilassarti e godere della vista mozzafiato su questo villaggio unico in Europa.

Terzo posto: Primošten, Croazia

Primošten è una perla nascosta della Croazia situata sulla costa dalmata. Questo incantevole villaggio è noto per le sue spiagge incontaminate e le acque cristalline. La spiaggia di Raduca Mala è una delle più lunghe della Croazia e offre numerose attività acquatiche, ristoranti e bar, rendendola il luogo ideale per una vacanza rilassante e divertente.

Passeggiando nel centro storico di Primošten, potrai ammirare l’architettura tradizionale e le antiche chiese che raccontano la storia del luogo. Le escursioni in barca sono un’opportunità imperdibile per esplorare le isole vicine e le calette nascoste, offrendo panorami mozzafiato e momenti di pura tranquillità.

La cucina locale è un’altra attrazione di Primošten. I piatti tipici croati, come il pesce alla griglia e il prosciutto dalmata, accompagnati dai pregiati vini locali, ti permetteranno di gustare i sapori autentici della regione.

Ares del Maestrat al secondo posto della classifica

Situato nella provincia di Castellón, tra Barcellona e Valencia, Ares del Maestrat è un villaggio che sembra sospeso nel tempo. Le sue strade lastricate e il castello storico offrono un’atmosfera unica e affascinante. Passeggiando per le vie del centro storico, noterai la particolare conformazione labirintica delle stradine realizzate in ciottoli, che conferiscono al villaggio un fascino antico e misterioso.

Il Castello di Mola domina il villaggio e offre viste panoramiche mozzafiato, mentre il Museo de La Cueva del Castillo, scavato nella roccia, racconta la storia e le tradizioni locali attraverso una serie di esposizioni affascinanti. Questo museo è stato un rifugio per gli abitanti durante gli assalti, permettendo loro di sopravvivere nascosti per oltre un anno. Il municipio gotico è un altro punto d’interesse che testimonia la ricca storia del villaggio e merita una visita.

Interagendo con gli abitanti locali, potrai ascoltare storie e aneddoti che arricchiranno la tua esperienza. Scoprire Ares del Maestrat significa immergersi in un mondo antico e affascinante, dove ogni angolo racconta una storia diversa.

Primo posto per Villajoyosa, Spagna

Villajoyosa, conosciuta anche come “La città dei gioielli”, è una splendida località situata lungo la costa mediterranea tra Valencia e Murcia. Questo affascinante villaggio marittimo è famoso per le sue case dai colori pastello che si affacciano su acque limpide e spiagge dorate. Passeggiando per le sue vie, noterai come i pescatori dipingevano le loro case con gli stessi colori delle barche, creando un arcobaleno di tonalità che riflette la luce del sole e del mare.

Villajoyosa è il luogo perfetto per chi ama lo snorkeling. Le spiagge di Puntes del Moro e El Xarco offrono acque cristalline ideali per esplorare la vita marina. La lunga spiaggia di Raduca Mala, con i suoi due chilometri di sabbia dorata, è ideale per rilassarsi e prendere il sole, offrendo un perfetto connubio tra natura e tranquillità. Durante il tuo soggiorno, non perdere la Chiesa di Ntra. Sra de la Asunción, un esempio magnifico di architettura barocca.

Inoltre, Villajoyosa è un paradiso per i buongustai. Le specialità gastronomiche locali, come i piatti a base di pesce fresco e il famoso cioccolato prodotto dalle storiche fabbriche della città, sapranno deliziare il tuo palato e offrirti un’autentica esperienza culinaria spagnola.