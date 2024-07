Quali sono le 25 spiagge più belle del mondo, la seconda è in Italia!

Quali sono le spiagge più belle del mondo? Tripadvisor ha recentemente pubblicato la classifica delle migliori spiagge del mondo, basata sulle recensioni e i giudizi dei viaggiatori. Questa lista include luoghi spettacolari sparsi in tutto il globo, ognuno con caratteristiche uniche e affascinanti e rappresentano il massimo della bellezza naturale, con mare cristallino e sabbia da sogno, perfette per vacanze indimenticabili.

Al secondo posto della classifica c’è una meravigliosa spiaggia italiana, che ha superato anche le Seychelles, arrivata solamente in sesta posizione. Ma vediamole tutte.

Primo posto per Praia da Falésia, Portogallo

In cima alla lista delle 25 spiagge più belle del mondo si trova Praia da Falésia, situata nella regione dell’Algarve in Portogallo. Questa spiaggia è rinomata per le sue spettacolari scogliere di sabbia rossa che creano un contrasto mozzafiato con il blu intenso del mare. L’estensione della spiaggia per oltre 5 chilometri offre spazio sufficiente per tutti, garantendo una piacevole esperienza anche nei periodi di maggiore afflusso turistico.

Situata tra le città di Vilamoura e Albufeira, Praia da Falésia è facilmente accessibile e rappresenta una popolare destinazione turistica grazie alla sua bellezza naturale, alle acque calme e al clima caldo che caratterizza questa parte del Portogallo. I visitatori possono godere di lunghe passeggiate lungo la spiaggia, rilassarsi sotto il sole o esplorare le imponenti scogliere che dominano il paesaggio.

Secondo posto: Spiaggia dei Conigli a Lampedusa

Al secondo posto troviamo una spiaggia italiana: la Spiaggia dei Conigli a Lampedusa, nota per le sue acque cristalline e la sabbia bianca. Questo luogo è diventato una delle gemme del Mediterraneo, attirando visitatori da tutto il mondo. La Spiaggia dei Conigli è un vero e proprio paradiso, non solo luogo di bellezza straordinaria, ma anche un esempio di come sia possibile coniugare natura e turismo in modo sostenibile. Grazie agli sforzi di conservazione, questa spiaggia è riuscita a preservare il suo ambiente naturale, offrendo un rifugio sicuro per diverse specie di fauna locale.

Uno degli aspetti più affascinanti della Spiaggia dei Conigli è la nidificazione della tartaruga marina, che rappresenta un evento unico e speciale. I visitatori hanno la possibilità di osservare da vicino questo spettacolo naturale, contribuendo allo stesso tempo alla conservazione di questa specie protetta. Questo luogo è anche un santuario per altre specie animali, come il gabbiano reale e la lucertola psammodromus algirus, che condividono pacificamente lo spazio con i turisti.

Terzo posto per la spiaggia della Concha, Spagna

La Spiaggia della Concha, situata nella città di San Sebastián, è una delle spiagge urbane più famose del mondo. Questa spiaggia è caratterizzata da una baia a forma di conchiglia, da cui prende il nome, e offre una vista panoramica spettacolare sulla città e sul mare.

Solo seste le Seychelles

Le Seychelles, che si sono piazzate al sesto posto con Anse Lazio, sono rinomate per le loro spiagge paradisiache. Anse Lazio, situata sull’isola di Praslin, è una delle spiagge più iconiche delle Seychelles, nota per la sua sabbia bianca e le acque turchesi. Questo luogo è perfetto per chi cerca una fuga rilassante, grazie all’ambiente tranquillo e alle acque calme, ideali per il nuoto e lo snorkeling. I tramonti spettacolari che dipingono il cielo con tonalità calde e avvolgenti rendono ogni visita ad Anse Lazio un’esperienza indimenticabile.

Le 25 posizioni

La classifica delle 25 spiagge più belle del mondo include anche altre destinazioni straordinarie, come la Spiaggia di Ka’anapali alle Hawaii, Grace Bay Beach a Turks e Caicos, e la Spiaggia di Manly in Australia.

La Spiaggia di Ka’anapali, situata sull’isola di Maui alle Hawaii, è conosciuta per le sue sabbie bianche e le acque cristalline. Questo luogo è perfetto per chi ama fare snorkeling e immersioni, grazie alla ricca vita marina e alle barriere coralline che popolano la zona. Ka’anapali è anche famosa per i suoi resort di lusso e le strutture turistiche di alta qualità, che offrono un’esperienza di vacanza indimenticabile.

Grace Bay Beach, situata a Providenciales nelle isole Turks e Caicos, è una delle spiagge più belle dei Caraibi. Questa spiaggia è famosa per la sua sabbia bianca e soffice e le acque trasparenti, ideali per il nuoto e lo snorkeling. Grace Bay Beach offre anche una vasta gamma di attività ricreative, come il parasailing, la vela e il kayak, rendendola una destinazione perfetta per chi cerca avventura e relax.

La Spiaggia di Manly, situata vicino a Sydney in Australia, è una delle spiagge più iconiche del paese. Conosciuta per le sue onde perfette per il surf, Manly attira appassionati di sport acquatici da tutto il mondo. La spiaggia è circondata da una vivace scena gastronomica e da numerosi negozi e caffè, che offrono una piacevole pausa dal sole e dal mare.

Di seguito, la classifica completa delle 25 spiagge più belle del mondo secondo gli utenti di Tripadvisor.