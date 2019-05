MILANO – “I manifestanti si fanno venire a parlare, non si caricano con la polizia”.

Lo dice il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, parlando a Milano, durante un’iniziativa elettorale del M5S. Il riferimento è ai vari episodi accaduti negli ultimi giorni durante i comizi di Salvini. In molti hanno infatti denunciato violenze da parte della polizia che, in diverse occasione, avrebbe usato la forza a volte anche per togliere i tanti striscioni apparsi alle finestre che criticano l’0perato di Salvini.

Fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev