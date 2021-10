Jared Leto si ritrova per sbaglio tra gli scontri No Green Pass e gira questo VIDEO

Jared Leto è arrivato a Roma e si è ritrovato in mezzo agli scontri nella manifestazione No Green Pass. L’attore e cantante statunitense ha documentato su Instagram la sua disavventura nel centro della Capitale. “Sono finito in una protesta a Roma. Da quello che capisco era sull’obbligo di vaccini e il green pass. Sono stato colpito dai lacrimogeni e sono andato via”, scrive in una story.

Jared Leto e la manifestazione di Forza Nuova

L’attore ha girato diversi video e pubblicato diverse storia su Instagram, ritrovandosi per sbaglio nella manifestazione No Green Pass, scaturita poi in guerriglia. Dopo sabato infatti Forza Nuova alza il livello dello scontro. “Da domani, dal 15 ottobre, e fino a che il Green pass non verrà ritirato definitivamente la rivoluzione popolare non fermerà il suo cammino, con o senza di noi”.

Così in un comunicato gli esponenti di Forza Nuova che – commentando gli arresti nel movimento di estrema destra dopo i disordini di ieri a Roma – aggiungono: “la giornata romana di ieri fa da spartiacque tra vecchio e nuovo”. Per gli esponenti di Forza Nuova, il popolo “ha deciso di alzare il livello dello scontro”.

Gli arresti

Arrestate nel corso della notte 12 persone coinvolte negli scontri a Roma. Fra gli arrestati anche Roberto Fiore e Giuliamo Castellino, rispettivamente leader nazionale e leader romano di Forza Nuova. Castellino era già stato fermato e portato in questura nella serata di sabato.

Video Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.