Greta Thunberg sfila in corteo a Milano, poi saluta in italiano i ragazzi del Fridays for future

Greta Thunberg, la govane fondatrice del movimento Friday for future, ha aperto a Milano il corteo per il clima che si è svolto la mattina di venerdì 1 ottobre a Milano in occasione del Friday For Future. Al termine della manifestazione ha salutato i tanti giovani presenti dicendo loro “ciao Milano”.

Al corteo, secondo gli organizzatori hanno partecipato 50mila persone. Ben diversi i numeri della questura che ha parlato di circa 7mila partecipanti.

Greta Thunberg a Milano per il Friday For Future: l’attivista batte le mani mentre cantano Bella Ciao

Greta, durante il corteo ha battuto le mani mentre gli altri manifestanti cantavano Bella ciao. E’ accaduto in piazzale Cadorna a Milano. L’ attivista, durante tutto il corteo partito da Largo Cairoli è stata in testa.

Accanto a lei Vanessa Rakete, l’altra attivista di punta del movimento Friday For Future. La manifestazione contro il cambiamento climatico si è aperta con lo striscione “Il clima cambia, il sistema no” a cui ha fatto eco un secondo striscione con su scritto “sradichamo il sistema”.

Greta Thinberg, la termine della manifestazione ha salutato i ragazzi presenti parlando in italiano: “Ciao Milano” ha detto (video Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev).