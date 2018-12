CATANIA – Un’anziana signora è stata soccorsa nella sua abitazione in una zona impervia in via Nava a Fleri, frazione di Zafferana Etnea. La donna è stata portata via in barella dai soccorritori del 118 ed è stata trasportata nell’ospedale più vicino. Sono in tutto 28 le persone rimaste ferite, in maniera non grave, per i danni provocati dalla scossa di magnitudo 4.8 registrata sull’Etna.