Nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma, risuona commossa la voce di un carabiniere che legge la “preghiera del carabiniere” per i funerali di Stato dell’ambasciatore italiano del Congo, Luca Attanasio, e del carabiniere della scorta, Vittorio Iacovacci, rimasti uccisi in un attentato.

I feretri dell’ambasciatore e del carabiniere, sono entrati avvolti nel tricolore nella basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma, per il funerale di Stato. A portare a spalla le bare sono stati gli uomini del XIII reggimento dei carabinieri in una Piazza della Repubblica immersa in un silenzio assordante ad eccezione della marcia funebre suonata dalla fanfara dei carabinieri.

La preghiera del carabiniere è un inno a Maria fatto proprio dall’Arma fin dal 1949 che è un richiamo all’amore per Dio e per la Patria. Il titolo di “Virgo Fidelis” era stato sollecitato in relazione al motto araldico dell’Arma “Fedele nei secoli”. La preghiera è stata composta dall’Arcivescovo Carlo Alberto Ferrero di Cavallerleone, che nel 1949 era Ordinario Militare.

Virgo Fidelis, la preghiera del carabiniere

Dolcissima e gloriosissima Madre di Dio e nostra, noi Carabinieri d’Italia, a Te eleviamo reverente il pensiero, fiduciosa la preghiera e fervido il cuore!

Tu, che le nostre Legioni invocano confortatrice e protettrice col titolo di “Virgo Fidelis”.

Tu accogli ogni nostro proposito di bene e fanne vigore e luce per la Patria nostra.

Tu accompagna la nostra vigilanza, Tu consiglia il nostro dire, Tu anima la nostra azione, Tu sostenta il nostro sacrificio, Tu infiamma la devozione nostra!

E da un capo all’altro d’Italia suscita in ognuno di noi l’entusiasmo di testimoniare, con fedeltà sino alla morte, l’amore a Dio e ai fratelli italiani. E così sia!

Fonte VIDEO: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev