ROMA – Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, alla conferenza programmatica della Lega Lazio a Roma traccia un bilancio degli otto anni di governo Zingaretti in regione Lazio. Dopo aver parlato di debiti che la regione avrebbe con le altre per via della migrazione sanitaria , Salvini parla di ospedale chiusi in questi anni. Poi aggiunge: “Il Pd si è scelto questo leader. Averne di avversari così, governeremo per 40 anni”.

Salvini alla fine conclude: “A me l’unico Zingaretti che piace è quello su Rai Uno.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev