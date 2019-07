ROMA – L’intervento del Ministro dell’Interno Matteo Salvini alla Festa della Lega a Cantù: “Un uomo di sinistra a presiedere la Commissione europea sarebbe una beffa. No per gli italiani ma per tutti gli europei, di sicuro non lo sosterremo”.

Queste le parole di Salvini: “Ci sono i vecchi poteri che si stanno dividendo le poltrone. Un socialista presidente di Commissione sarebbe una beffa non solo per gli italiani, ma per tutti gli europei che hanno votato il mese scorso. Cosa fai, per fare un favore alal Merkel piazzi un bel socialista? O l’Europa cambia o l’Europa così non ha senso di esistere”. Un’Europa che, a detta di Salvini, “si occupa solo di finanza, mercati e immigrazione”.

Fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev