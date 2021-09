Will Smith ha annunciato a Jabari Banks, giovane attore, che sarà lui a interpretare “Willy” nel reboot de “Il principe di Bel-Air“. Il video dell’annuncio è stato postato su Instagram da Will Smith, diventato famoso negli anni ’90 proprio grazie a quel ruolo. La serie “Bel-Air”, di cui sono previste già due stagioni, è firmata dal regista Morgan Cooper, che ha rielaborato in chiave drammatica la sitcom degli anni Novanta.

Will Smith annuncia a Jabari Banks che sarà il nuovo Principe di Bel-Air

Smith si è collegato con il giovane Banks: “È un grande piacere incontrarti”, esordisce il 52enne attore, “e dal profondo del mio cuore vorrei farti le mie congratulazioni: hai ottenuto il ruolo di Willy in Bel-Air”. “Questo è un sogno che si realizza, tu non sai come mi…no, probabilmente lo sai!”, risponde emozionato Jabari. “Hai una strada fantastica davanti a te”, gli ricorda Willy Smith: “Non vedo l’ora di essere una risorsa per te in questo processo mentre costruisci la tua vita e costruisci la tua carriera”.

Jabari Banks protagonista nel reboot Bel-Air

Jabari Banks racconta poi di come, quando era al liceo, lui e i suoi amici si erano vestiti come i protagonisti di “The Fresh Prince of Bel-Air” e mostra uno scatto, aggiungendo che deve ringraziare suo padre, per averlo spinto a partecipare ai provini per la parte che fu di Will Smith. (fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev).