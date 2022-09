1727 WrldStar si schianta (di nuovo) e distrugge una Jaguar: “Ho preso il muro fratellì” VIDEO

Torna a far parlare di sé Algero Corretini, conosciuto sui social come 1727 WrldStar. E lo fa, ancora una volta, per un folle incidente stradale. “Fratellì ho preso il muro”, dice quasi esultando dalla sua pagina Instagram da un milione di follower.

1727 WrldStar si schianta e distrugge la Jaguar

Era il 2020 quando 1727 WrldStar alla guida della sua auto, a 110 km/h, aveva trovato l’escamotage per non attendere al semaforo rosso. Ma quella manovra lo fece finire a tutta velocità contro un muretto. A distanza di due anni, la scena si ripete. Questa volta però con una macchina distrutta.

Dalle foto che 1727 posta, con lui c’era anche Nazar Lernatovych, influencer da 94mila follower e noto sul web come Diamond_mgmt. I due erano a bordo di un’auto di lusso, una Jaguar bianca con al volante proprio Corretini. Il tutto documentato su Instagram con una serie di storie.

Il video della Jaguar distrutta

“Fratellì ho preso il muro”, dice Corretini che documenta la Jaguar distrutta. Secondo il racconto, l’auto avrebbe sbandato prendendo con uno pneumatico il guardrail, finendo contro il muro e arrestando la marcia. Fortunatamente per i due gli airbag hanno attutito il colpo.