Lo scorso 22 settembre, in pieno giorno a San Ramon, in California, una banda di circa 20 rapinatori ha preso d’assalto una gioielleria compiendo una rapina degna di un film d’azione. Le telecamere a circuito chiuso hanno immortalato l’assalto e la successiva fuga dei malviventi, mentre il video della folle rapina ha fatto rapidamente il giro del web.

In 20 armati fino ai denti

Nelle immagini si vedono i rapinatori entrare uno dopo l’altro nella gioielleria con il volto coperto e ognuno con un arma in mano: c’è chi brandiva una pistola e chi perfino un piccone. Almeno uno dei 2o rapinatori avrebbe sparato attraverso l’ingresso principale del negozio, come riferito dalle autorità.

Entrati nella gioielleria, i rapinatori hanno sfondato le vetrate protettive portandosi via molti oggetti di valore. Secondo quanto riferito dalla polizia, il bottino della rapina dovrebbe ammontare a circa un milione di dollari. La vicenda ha naturalmente scioccato la comunità locale tanto per la violenza mostrata quanto per l’organizzazione alla base di questa incredibile rapina, sulla quale la polizia sta ancora indagando.