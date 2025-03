L’aeroporto di Heathrow resterà chiuso tutto il giorno a causa di un incendio scoppiato in una centralina che si trova nei pressi dello scalo. Cancellati in tutto almeno 1.351 voli in quello che è l’aeroporto più trafficato di Londra. Le fiamme hanno mandato al buio anche 16.300 abitazioni che si trovano nei dintorni dello scalo con 150 persone che hanno dovuto lasciare le proprie case.

Intorno alle fiamme che sono state circoscritte è stato predisposto un cordone di 200 metri. A causa della “notevole quantità di fumo” è stato detto ai residenti della zona di tenere porte e finestre chiuse.

Le cause del rogo ancora non sono chiare. “Heathrow sta subendo un’importante interruzione di corrente. Per garantire la sicurezza dei nostri passeggeri e colleghi, Heathrow rimarrà chiuso fino alle 23:59 del 21 marzo”, ha affermato la Heathrow Airport Holdings, che ha aggiunto: “I passeggeri non devono recarsi all’aeroporto in nessun caso finché non riaprirà”.

Alcuni voli verranno spostati sull’aeroporto di Gatwick. Le autorità del secondo aeroporto londinese, su X hanno scritto: “Siamo a conoscenza della situazione odierna all’aeroporto di Heathrow e stiamo supportando come richiesto. I voli da Londra Gatwick operano regolarmente oggi”.