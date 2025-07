Proseguono i pesantissimi raid israeliani nella Striscia di Gaza, nonostante l’illusione di un possibile cessate il fuoco. Nooh AL-shaghnobi, un fotografo palestinese, ha documentato un particolare e toccante salvataggio tra le macerie, quello di un cagnolino bianco rimasto bloccato dopo un bombardamento.

Il mugolio disperato e il salvataggio

Nei continui bombardamenti si contano decine di migliaia di morti tra i civili. Eppure, dalla Striscia arriva una storia a lieto fine davvero imprevista e commovente. Un cagnolino bianco, rimasto intrappolato sotto le macerie, ha guidato i soccorritori emettendo mugolii disperati. Una volta ritracciato e raggiunto, i soccorritori lo hanno estratto delicatamente dalle macerie. A quel punto, il cagnolino è esploso in un abbaio di festa.

“Ogni ora c’è un massacro. Ogni ora c’è una richiesta di aiuto. Nonostante tutto questo, cerchiamo di non ignorare l’anima o il suono che sentiamo. Oggi, questo cane stava cercando di trovare una casa o forse del cibo in una casa, ma non è riuscito a sfuggire a un attacco di missili israeliani. Dopotutto, nessun essere umano o animale è al sicuro a Gaza, nulla che respiri. Nulla può essere garantito per sopravvivere a meno che non si verifichi un cessate il fuoco”, ha dichiarato il fotografo Nooh, che ha ripreso in video tutta la scena del salvataggio.