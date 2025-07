All’interno di un cantiere a Wilmington, Los Angeles, mercoledì 9 luglio è crollata una parte di un enorme tunnel industriale in costruzione. Dopo il crollo improvviso, sono seguite ore interminabili di paura per tutti gli operai rimasti coinvolti nell’incidente. Molti di loro, infatti, sono rimasti intrappolati per diverse ore. Sul posto sono stati dispiegati più di cento Vigili del Fuoco.

Operai tratti in salvo

Secondo quanto riferito dal Los Angeles Times, citando il Los Angeles Fire Department, i 31 operai intrappolati sono stati estratti illesi dopo diverse ore dal crollo. Non risultano operai dispersi. “Il Los Angeles Fire Department ha appena comunicato che sono usciti tutti gli operai che erano intrappolati nel tunnel a Wilmington. Ho appena parlato con molti degli operai che erano rimasti intrappolati”, scrive su X il sindaco Karen Bass.

Come spiegato dal New York Times, il tunnel, di 5,5 metri di diametro, fa parte di un progetto da 630 milioni di dollari, riguardante la gestione delle acque reflue, con la fine dei lavori prevista per il 2027.