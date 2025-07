Un eroe a Parigi. Un uomo di 39 anni ha rischiato la propria vita uscendo sul cornicione al sesto piano di un condominio in fiamme nel 18° arrondissement della città. Immediatamente dopo l’incendio, scoppiato venerdì 4 luglio, l’uomo si è arrampicato senza alcuna esitazione fuori dalla finestra. Ha poi percorso una stretta sporgenza, spostandosi in bilico lungo la facciata del palazzo per salvare un’intera famiglia dall’incendio. Ha tratto in salvo sei persone, tra cui due neonati.

La telefonata di Macron

Il video del suo incredibile salvataggio ha fatto rapidamente il giro del web, accumulando molti commenti di elogio da parte degli utenti per il suo gesto eroico. Molti, in Francia, lo hanno definito un eroe moderno, un simbolo di coraggio e umanità.

Il 39enne ha ricevuto anche una telefonata di ringraziamenti dal presidente francese Emmanuel Macron, che lo ha ringraziato e lodato per il suo gesto di grande altruismo. L’uomo verrà onorato con una medaglia “per il suo coraggio e la sua dedizione”.