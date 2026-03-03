Lo storico Palazzo Golestan di Teheran, patrimonio mondiale dell’Unesco, ha subito gravi danni dopo gli attacchi di Israele e Usa. Lo riferiscer Al Jazeera, affermando che l’Unesco ha espresso “preoccupazione” per la protezione dei siti storici in tutto il Medio Oriente, nel contesto dell’escalation della guerra.

Il Palazzo Golestan risale al XIX secolo ed era la residenza storica della dinastia reale Qajar. Si tratta del più antico monumento di Teheran ed è parte di un complesso di edifici un tempo racchiusi dalle mura della cittadella. Il governo della repubblica islamica ha rilanciato il video che mostra i danni riportati, “a seguito dei recenti attacchi degli Stati Uniti e del regime sionista”.