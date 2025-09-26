A Washington è spuntata una statua satirica che raffigura il presidente degli Stati Uniti Donald Trump mentre stringe affettuosamente la mano al finanziere Jeffrey Epstein. La statua, intitolata “Best Friends Forever” e realizzata da un collettivo artistico anonimo, è apparsa lo scorso martedì sul National Mall di Washington, a due passi dal Campidoglio. Quest’opera, realizzata in schiuma di resina e dipinta per simulare il bronzo, è accompagnata anche da alcune targhe ironiche che fanno riferimento alla discussa amicizia tra Trump ed Epstein.

“Una provocazione politica”

I due in passato erano stati amici, ma Trump ha più volte ribadito di aver preso le distanze da Epstein poco prima che venissero alla luce gli scandali e le accuse che sono costate la galera all’imprenditore americano. Epstein, in carcere con l’accusa di pedofilia, si è poi tolto la vita nel 2019.

La statua, intanto, rimarrà di fronte al palazzo del Congresso degli Stati Uniti fino a domenica 28 settembre, grazie soprattutto al permesso del servizio che gestisce il parco. La Casa Bianca ha poi commentato la vicenda, definendo l’istallazione di questa statua “una provocazione politica”, negando ancora una volta ogni tipo di relazione stretta tra il presidente e Jeffrey Epstein.