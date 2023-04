Accendino resta nei pantaloni messi a lavare e l’asciugatrice della lavanderia a gettoni esplode improvvisamente, un cliente si salva per miracolo. Le telecamere di sicurezza catturano il momento dell’esplosione avvenuta a La Coruna in Spagna. Le immagini mostrano anche il cliente che è all’interno. E che si salva per pochissimi secondi.

Accendino nei pantaloni: l’asciugatrice esplode, accade in Spagna

La clip dura in tutto 16 secondi. Un uomo esce dalla lavanderia con delle borse in mano e chiude la porta dietro di sé. Meno di dieci secondi dopo avviene l’esplosione. Secondo quanto accertato, l’esplosione è stata causata dal surriscaldamento di un accendino che era stato lasciato all’interno di una tasca di un pantalone messo ad asciugare.

L’esplosione è fortissima: gravi danni anche alla facciata del palazzo

L’esplosione è stata così forte che ha frantumato tutte le finestre del negozio. Viene strappata perfino la porta d’ingresso dai cardini. Danni anche alla facciata per palazzo. Davvero salvo per miracolo l’uomo che esce un istante prima con le borse in mano. Ricordate quindi di controllare bene le tasche dei vestiti prima di metterli a lavare in lavatrice, altrimenti potrebbe succedere qualcosa di veramente spiacevole. A seguire il video con quanto accaduto nella lavanderia pubblicato da El Universal.