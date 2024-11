Un aereo non riesce a decollare e finisce la sua corsa schiantandosi contro un’auto. E’ accaduto negli Stati Uniti nei pressi dell’aeroporto Falcon Field di Mesa in Arizona.

Le persone coinvolte sono sei. Cinque sono morte tra le fiamme: tra loro il conducente del veicolo travolto e un ragazzo di appena 12 anni. Una delle persone a bordo del piccolo jet è invece riuscita a sopravvivere.

A schiantarsi al suolo è stato un piccolo aereo da turismo, un jet >Honda HA-420. In fase di decollo si è schiantato contro un’auto ed ha preso fuoco. Le cause dell’incidente al momento non sono note. L’ente di controllo dei voli statunitense ha avviato un’indagine.