Come comunicato dal portavoce del ministero della Salute pubblica, Sharafat Zaman, è salito ad almeno 20 morti e 320 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 6.3 che ha colpito il nord dell’Afghanistan. Numeri che però sono destinati tristemente a salire. Stando a quanto comunicato dall’US Geological Survey, l’epicentro del sisma è stato individuato 22 chilometri a sudovest della città di Khulm, a 28 chilometri di profondità. Le scosse sono state percepite anche a Kabul, la capitale, situata a centinaia di chilometri di distanza dall’epicentro.

Terremoto in Afghanistan

Yousaf Hammad, portavoce dell’agenzia afghana per la gestione delle catastrofi, ha affermato che la maggior parte dei feriti ha riportato lesioni lievi ed è stata dimessa dopo aver ricevuto le prime cure. Il sisma, che si è verificato alle 00.59 della notte fra domenica e lunedì, ha interrotto la fornitura di energia elettrica in diverse zone dell’Afghanistan. Inoltre, il terremoto ha danneggiato parte della Moschea Blu, luogo di culto a Mazar-i Sharif, secondo quanto reso noto dal portavoce della provincia di Balkh, Haji Zaid. È il secondo terremoto in Afghanistan in poco più di due mesi: fra il 31 agosto e il primo settembre, infatti, ce n’era stato uno di magnitudo 6.0 nel nord-est del Paese, che aveva causato 2.200 morti.