Nel corso della grande parata militare che si è tenuta a Pechino in occasione dell’80° anniversario della fine della Seconda guerra mondiale, la Cina ha esibito per la prima volta le sue nuove armi all’avanguardia e altri equipaggiamenti militari. Alla cerimonia, oltre al presidente cinese Xi Jinping, erano presenti anche il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un, oltre a una dozzina di leader stranieri provenienti dal Sud-Est asiatico, dall’Africa e dall’Asia meridionale.

Le nuove armi cinesi

In quella che è stata la prima grande parata militare in Cina dal 2019, sono stati mostrati al pubblico per la prima volta carri armati intelligenti, artiglieria a lungo raggio, mezzi anfibi e veicoli da aviotrasporto. Accanto alle divisioni convenzionali, hanno sfilato anche droni, unità cyber, armi ipersoniche e sistemi senza pilota. La parata conferma l’ambizione di Pechino di guidare le guerre del futuro, utilizzando mezzi all’avanguardia di produzione nazionale e attualmente già in servizio.

Nel corso della parata, durata circa 70 minuti, aerei da guerra ed elicotteri hanno sorvolato il cielo in formazione, mentre le truppe hanno sfilato al passo del presidente Xi Jinping, che guida il Partito Comunista e dirige l’esercito in qualità di presidente della Commissione Militare Centrale. “Oggi l’umanità si trova di fronte alla scelta tra pace e guerra, dialogo o scontro, vittoria per tutti o somma zero”, ha dichiarato Xi a una folla di oltre 50mila spettatori in Piazza Tienanmen. Xi ha poi affermato che “il popolo cinese sta fermamente dalla parte giusta della storia”.