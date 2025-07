Nella regione himalayana al confine tra Nepal e Cina le piogge torrenziali hanno gonfiato a dismisura il fiume Bhote Koshi provocando numerosi danni, tra cui la distruzione del “Ponte dell’amicizia”, il principale collegamento tra i due Paesi a Rasuwagadi, 120 chilometri a nord della capitale Kathmandu. A causa del crollo del ponte, e della potenza distruttiva di questa alluvione improvvisa, gli scambi commerciali tra Nepal e Cina risultano interrotti.

Alluvione al confine, decine di dispersi

Sono in corso le operazioni di soccorso con l’ausilio di elicotteri. In Nepal, 18 persone risultano disperse. Altre 11, invece, sono disperse sul versante cinese della regione montuosa di confine, come riportato dall’agenzia di stampa ufficiale cinese Xinhua. Il New York Times, invece, riferisce della morte di almeno tre persone.

Alcuni camion, fermi per i controlli doganali, sono stati travolti dalla piena del fiume. Sono 95 i soccorritori giunti sul posto, ma altri si uniranno alle operazioni di soccorso, mentre si cercano le possibili cause dell’improvvisa alluvione. Secondo alcuni esperti, questa potrebbe essere stata provocata dallo straripamento di un lago glaciale in Tibet, considerando le forti piogge nelle 24 ore precedenti nel bacino idrografico del fiume.