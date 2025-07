Le piogge continuano incessanti in Texas, dove il bilancio per le alluvioni si avvicina drammaticamente ai 100 morti. A tre giorni dalla drammatica esondazione del fiume Guadalupe si contano almeno 82 vittime, tra cui 28 bambine.

Le bimbe disperse di Camp Mystic

Le bimbe disperse di Camp Mystic, il campo estivo per sole ragazze, sono undici e su di loro sono concentrati gli sforzi dei soccorritori. Le ricerche proseguono senza sosta nella speranza di un miracolo, quello di trovarle ancora in vita.

L’area da perlustrare è molto ampia: l’acqua infatti ha trascinato per chilometri abitazioni, auto e tutto quello che ha trovato nel suo tragitto. A quasi tre giorni dalle esondazioni una donna è stata trovata viva, attaccata a un ramo dopo essere stata trasportata dal fiume Guadalupe per più di venti chilometri.

Trascinato, invece, via dalle acque Julian Ryan, che era riuscito a mettere in salvo la sua fidanzata e i suoi due figli prima di essere travolto e spazzato via: “non ce la farò, vi voglio bene”, sono state le sue ultime parole.

“Andremo avanti fino a che non avremo trovato tutti”, ha assicurato il governatore del Texas Greg Abbott a fianco della ministra per la sicurezza nazionale Kristi Noem.

Dal suo club di golf a Bedminster, Donald Trump segue gli sviluppi. “Quella del Texas è una catastrofe” che si verifica una volta ogni “100 anni. E’ orribile da guardare. Probabilmente andrò in Texas venerdì. Avrei voluto andarci oggi ma abbiamo dato un po’ di tempo per non intralciare”, ha dichiarato il presidente Usa.