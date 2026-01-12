Sui social, la campionessa di mountain bike Ares Masip ha raccontato cose le è successo in Andorra, sul Cim del’Hortell, a circa 2.400 metri di quota. Mentre sciava, infatti, intorno a Masip si sono formate delle fratture nella neve: in pochi secondi l’intero pendio ha ceduto sgretolandosi sotto i suoi piedi. “Oggi ho provocato una valanga”, ha scritto la campionessa su Instagram. Sia lei che il suo cane, che la accompagnava durante la discesa, per fortuna se la sono cavata evitando di essere travolti dalla massa di neve che scivolava verso il basso.

La campionessa di mountain bike ha poi sottolineato di conoscere bene il luogo e di essere caduta in quella che definisce una “trappola euristica”, ovvero “un pregiudizio mentale che porta a semplificare la realtà e a sopravvalutare la sicurezza, quando oggettivamente il rischio c’è”. “Non è che le condizioni fossero sicure”, ha scritto Masip, “è solo che sembravano sicure. Il rischio zero semplicemente non esiste”.