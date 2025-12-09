Nella giornata di lunedì, una violenta tempesta si è abbattuta sull’Arabia Saudita, provocando numerosi danni in diverse città. La più colpita risulta essere quella di Yanbu, in provincia di Medina, dove la tempesta ha causato distruzioni diffuse e gravi disagi ai residenti.

Il video della tempesta a Yanbu

La violenta perturbazione ha portato venti intensi, forti piogge e inondazioni che hanno danneggiato case, veicoli e infrastrutture pubbliche, soprattutto nella città di Yanbu. La tempesta si è poi estesa per oltre 800km sul Mar Rosso. Il centro Nazionale di Meteorologia ha poi emesso un’allerta rossa a Medina per le forti piogge e i temporali. Diversi sono stati i video della tempesta diffusi sul web: le immagini mostrano la violenza della tempesta che ha colpito Yanbu, con i venti che hanno ridotto notevolmente la visibilità e danneggiato tetti ed edifici, provocando anche la caduta di detriti sulle auto.